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Биткоин за сутки подешевел $44,5 тысяч
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Стоимость биткоина в пятницу днем ощутимо снижается и находится в районе отметки в 44,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов... ПРАЙМ, 26.02.2021
биткоин, криптовалюта, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу днем ощутимо снижается и находится в районе отметки в 44,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.58 мск снижался в цене на 11,7% — до 44591 долларов. При этом минутами ранее показатель достигал 44,1 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 11,51% — до 44677 долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Таким образом, стоимость криптовалюты обновила минимум, достигнутый 23 февраля в 44892 долларов. В минувшее воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд, достигнув 58352 долларов, после чего в понедельник она резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов.
Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза — до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад.