МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина, скорее всего, снизится к вечеру пятницы и может достигнуть отметки в 47,2 тысячи долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

После попытки реванша в середине недели биржевая стоимость биткоина нашла некоторое равновесие, считает эксперт. В Испании научились добывать электроэнергию из апельсинов

"Психологический фон сегодня ориентирован на небольшое понижение курсовой стоимости первой криптовалюты, которая к концу дня пятницы 5 марта будет стоить около $47 200 за "монету", — сказал Панушкин.

В среду стоимость криптовалюты поднялась выше 50 тысяч долларов, впервые с 25 февраля. При этом затем в конце февраля цена биткоина резко откатилась вниз после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов. Сначала она упала ниже психологической отметки 50 тысяч долларов, а 26 февраля — примерно до 44,5 тысячи (почти на 12% за сутки). Затем цена снова перешла к росту.