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Эксперт дал прогноз по курсу биткоина
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Стоимость биткоина, скорее всего, снизится к вечеру пятницы и может достигнуть отметки в 47,2 тысячи долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий... ПРАЙМ, 05.03.2021
криптовалюта, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина, скорее всего, снизится к вечеру пятницы и может достигнуть отметки в 47,2 тысячи долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
После попытки реванша в середине недели биржевая стоимость биткоина нашла некоторое равновесие, считает эксперт.
"Психологический фон сегодня ориентирован на небольшое понижение курсовой стоимости первой криптовалюты, которая к концу дня пятницы 5 марта будет стоить около $47 200 за "монету", — сказал Панушкин.
В среду стоимость криптовалюты поднялась выше 50 тысяч долларов, впервые с 25 февраля. При этом затем в конце февраля цена биткоина резко откатилась вниз после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов. Сначала она упала ниже психологической отметки 50 тысяч долларов, а 26 февраля — примерно до 44,5 тысячи (почти на 12% за сутки). Затем цена снова перешла к росту.