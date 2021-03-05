МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла могли привести к снижению стоимости биткоина, которое наблюдается в последние сутки, рассказал РИА Новости директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев.

Ссылаясь на CoinMarketCap, эксперт уточнил, что биткоин торгуется на уровне 47,268 тысячи долларов, показав за сутки падение на 4,5%. За прошедшие сутки минимальная стоимость биткоина составляла 46,543 тысячи, а максимальная 50,543 тысячи.

"Одной из причин, которая повлияла на снижение стоимости биткоина, аналитики считают комментарий председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который сообщил в четверг, что "будет обеспокоен" ужесточением финансовых условий, поскольку рост доходности государственных облигаций США оказывает давление на стоимость заимствований", — сказал Костарев. Биткоин превысил $50 тысяч

Кроме того, Пауэлл подтвердил, что ФРС намерена сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока не произойдет существенного улучшения ситуации на рынке труда. Но в то же время США до сих пор крайне далеки от своих целей, отмечает собеседник агентства, а именно от максимальной занятости и среднего уровня годовой инфляции в 2,0%.

"Подобные комментарии могут сигнализировать об усилении колебаний с точки зрения монетарного стимулирования. В прошлом году цена биткоина выросла в четыре раза, а в этом на 66% в основном благодаря тому, что криптовалюта стала считаться защитным активом от инфляции и "печатным станком" многих стран мира", — резюмировал Костарев.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах упали на 1,1-2,1% после заявлений Пауэлла.