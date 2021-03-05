МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Российский страховой рынок в 2020 году, несмотря на пандемию, показал рост на 4,1%, совокупные премии составили более 1,5 триллиона рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков", подготовленном Банком России.

"Несмотря на пандемию, российский страховой рынок в 2020 году вырос на 4,1%: объем страховых премий превысил 1,5 триллиона рублей. При этом квартальная динамика была неравномерной из-за сильной волатильности экономической активности", — говорится в обзоре.

Так, сокращение сборов наблюдалось во втором квартале — самом жестком с точки зрения коронавирусных ограничений. Но уже в третьем квартале рост сборов практически нагнал первый квартал, после чего немного замедлился в четвертом квартале. "Аэрофлот" опроверг данные о введении платной регистрации в аэропорту

ЦБ связывает рост взносов с активным продвижением продуктов накопительного страхования жизни (НСЖ) и увеличением сегментов страхования, связанных с кредитованием. Спрос физлиц на заемные средства вырос на фоне смягчения денежно-кредитной политики и льготных программ ипотеки.

Выплаты по страховым договорам также выросли по итогам года — на 8,1%, до 659,3 миллиарда рублей. Минимум выплат был зафиксирован во втором квартале: их объем тогда уменьшился на 6% в годовом выражении. Основной же вклад в рост выплат оказали завершившиеся полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

Рост выплат также поддерживало ослабление рубля. Это спровоцировало увеличение средней выплаты в отдельных сегментах страхового рынка, где есть зависимость от курсовой динамики — в первую очередь, в автостраховании из-за роста цен на комплектующие.