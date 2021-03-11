МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2021 году при сохранении текущей цены нефти и курса рубля превысят 2 триллиона рублей, по итогам года они будут перечислены в Фонд национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина. Нефтяники опасаются крупных штрафов из-за отсутствия методик по выбросам

"При сохранении текущих уровней нефтяных котировок и валютного курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2021 году превысят 2 трлн рублей. По итогам года эти средства будут перечислены в Фонд национального благосостояния", — говорится в сообщении.

Ранее в четверг Счетная палата сообщила, что в текущем году ФНБ пополняться не будет.