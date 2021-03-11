МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Средства Фонда национального благосостояния нужно вкладывать в проекты, которые дают на 1 рубль государственных средств не менее 5 рублей частных инвестиций, заявил министр финансов Антон Силуанов. ФНБ по итогам года может пополниться на два триллиона рублей

"ФНБ. Сейчас, действительно, конъюнктура такая, что мы можем задействовать этот инструмент, мы долго ждали, у нас сейчас есть превышение над 7% от ВВП уровня", — сказал он, выступая на совещании у президента РФ Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности.

Силуанов добавил, что теперь нужно определить проекты, которые дают на рубль государственных средств наибольший объем привлечения частных средств. "И мы сейчас предложили, чтобы на рубль ФНБ мы могли бы привлекать не менее 5 рублей частных инвестиций и более. И тогда это будет синергия. И тогда, действительно, мы можем говорить о том, чтобы задействовать и частные инвестиции, и стимулировать новые проекты, новые рабочие места. И этот инструмент будет работать в этом году, мы уже готовы с ним работать", — продолжил министр.

Объем ФНБ на 1 марта составлял 13,552 триллиона рублей, при этом ликвидная часть фонда составила эквивалент 8,687 триллиона рублей, или 7,5% прогнозируемого на текущий год объема ВВП. Согласно законодательству, расходование средств фонда на инфраструктурные проекты возможно, когда ликвидная часть фонда превышает 7% ВВП.