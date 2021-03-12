2021-03-12T16:32:23+03:00
2021-03-12T16:32:23+03:00
2021-03-12T16:32:23+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210312/833224140.html
В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 14–15 (2254–2255)
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 14–15 /2254–2255/. В "Вестнике…" опубликован Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской... ПРАЙМ, 12.03.2021
вестник банка россии, новости, финансы
https://1prime.ru/images/83227/02/832270292.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270292.jpg
https://1prime.ru/images/83227/02/832270289.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270289.jpg
https://1prime.ru/images/83227/02/832270286.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270286.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 14–15 /2254–2255/.
В "Вестнике…" опубликован Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в январе–сентябре 2020 года.