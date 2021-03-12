МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 14–15 /2254–2255/.

В "Вестнике…" опубликован Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в январе–сентябре 2020 года.