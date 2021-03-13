МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова и его семьи впервые выросло до 30 миллиардов долларов на фоне подорожания акций компании, сообщает журнал Forbes со ссылкой на данные счетчика Forbes Real Time. Состояние Уоррена Баффета превысило 100 миллиардов долларов

"Мордашов стал вторым в истории после Владимира Потанина (президент и основной бенефициар компании "Норильский никель" — ред.) российским бизнесменом, чье состояние оценивалось в такую сумму", — отмечает издание.

Цена акций "Северстали" в пятницу на Московской бирже обновила исторический максимум, поднявшись почти на 4% к уровню закрытия четверга — до 1414,4 рубля. Эта цена соответствует капитализации компании на уровне 1,185 триллиона рублей (около 16 миллиардов долларов).

По данным Forbes Real-Time, сейчас Мордашов занимает первую строчку в списке богатейших бизнесменов России: в конце февраля он сместил с нее предыдущего лидера Потанина, состояние которого сократилось из-за падения акций "Норникеля" на фоне аварий, пишет журнал. По данным издания, на 12 марта состояние Потанина, который занимает вторую строчку рейтинга, оценивалось в 28,2 миллиарда долларов.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. "Северсталь" в 2020 году снизила выпуск стали на 4%, до 11,314 миллиона тонн.