МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова и его семьи впервые выросло до 30 миллиардов долларов на фоне подорожания акций компании, сообщает журнал Forbes со ссылкой на данные счетчика Forbes Real Time.
"Мордашов стал вторым в истории после Владимира Потанина (президент и основной бенефициар компании "Норильский никель" — ред.) российским бизнесменом, чье состояние оценивалось в такую сумму", — отмечает издание.
Цена акций "Северстали" в пятницу на Московской бирже обновила исторический максимум, поднявшись почти на 4% к уровню закрытия четверга — до 1414,4 рубля. Эта цена соответствует капитализации компании на уровне 1,185 триллиона рублей (около 16 миллиардов долларов).
По данным Forbes Real-Time, сейчас Мордашов занимает первую строчку в списке богатейших бизнесменов России: в конце февраля он сместил с нее предыдущего лидера Потанина, состояние которого сократилось из-за падения акций "Норникеля" на фоне аварий, пишет журнал. По данным издания, на 12 марта состояние Потанина, который занимает вторую строчку рейтинга, оценивалось в 28,2 миллиарда долларов.
"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. "Северсталь" в 2020 году снизила выпуск стали на 4%, до 11,314 миллиона тонн.
https://1prime.ru/finance/20210313/833227059.html