МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российские банки в январе ввезли в Россию минимальный объем иностранной валюты с июля прошлого года — лишь 1,7 миллиарда долларов, следует из данных ЦБ.

Согласно информации регулятора, за месяц объем ввозимой валюты сократился на 36,1%, а за год — на 28,6%. При этом ввоз американской валюты уменьшился за январь на 37,3% — до 1,37 миллиарда долларов, а европейской — на 25,8%, до 312,4 миллиона долларов в эквиваленте. Китаю внезапно понадобился российский уголь

Одновременно упал до минимальных значений с июня прошлого года и вывоз иностранной валюты из России. По данным ЦБ, банки в начале года вывезли из страны валюты на 389,6 миллиона долларов, что меньше результата годом ранее на 35% и декабря — на 37,2%.

Вывоз долларов сократился за январь на 38,3%, до 294,7 миллиона, вывоз европейской валюты — на 34,6%, до 90,6 миллиона долларов.