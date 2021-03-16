МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Банк России рекомендует гражданам, которые получили сообщения от имени госструктур о каких-либо выплатах, перепроверять информацию на официальных сайтах и не переходить по предложенным ссылкам, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ЦБ. Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

Ранее руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева рассказала агентству, что мошенники для получения доступа к личным и банковским данным рассылают SMS о поступлении "бонусов" от государства и потом запугивают получателя, что если он не перейдет по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждет судебное разбирательство.

В ЦБ заявили, что регулятору известно о такой мошеннической схеме. "В случае поступления сообщений от имени государственных структур о каких-либо выплатах необходимо проверять информацию на официальном сайте данного ведомства или звонить по его официальным телефонам", — говорится в сообщении.

Банк России также напоминает, что нельзя переходить по ссылкам, которые приходят в SMS или электронных письмах от неизвестных отправителей, поскольку есть риск заразить устройство вирусом или оказаться на мошенническом интернет-ресурсе.