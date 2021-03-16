МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Первое в истории финансового сектора "киберспортивное дерби" состоялось 13 марта между сборными банков Уралсиб и МКБ. Сборные провели состязание в четырех дисциплинах — FIFA21, World Of Tanks, Dota2 и CS:GO. Участники и организаторы остались довольны итогами исторического "четырехборья". Киберспорт в России станет лидером роста индустрии видеоигр

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить наших соперников и команду Киберии за организацию мероприятия. Наша команда показала отличный уровень игры, будем готовиться к дерби с ГК "Ланит" на следующей неделе", — рассказал член наблюдательного совета банка Уралсиб Константин Бобров.

Заместитель председателя правления банка МКБ Сергей Путятинский отметил, что "это наш первый и, безусловно, увлекательный опыт участия в подобных мероприятиях. Мы получили огромное удовольствие от подготовки и участия в игре с банком Уралсиб, планируем и в дальнейшем участвовать в киберспортивных турнирах".



Организатором мероприятия выступил киберспортивный холдинг "Киберия", последовательно развивающий культуру компьютерного спорта в России. "Киберспорт становится важным элементом корпоративной культуры все большего количества компаний. Мы рады, что наше успешное сотрудничество с компаниями финансовой сферы сегодня пополнилось еще одним увлекательным турниром", — подчеркнул генеральный директор "Киберии" Юрий Цветов.

Желание принять участие в киберсостязаниях выразили многие известные компании. Киберспорт в свете ситуации с пандемией стал оптимальным вариантом проведения корпоративных мероприятий и тимбилдингов.