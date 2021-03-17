МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 20 миллиардов рублей при спросе 35,33 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Центробанк купил на внутреннем рынке валюту на 6,7 миллиарда рублей

Цена отсечения составила 93,123% от номинала, средневзвешенная цена — 93,2265% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,98% годовых, средневзвешенная доходность — 6,96% годовых.

На следующих аукционах Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 30 миллиардов рублей и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме 10,222 миллиарда рублей.