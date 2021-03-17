МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 30 миллиардов рублей при спросе 39,42 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Экономист предупредил всех владельцев банковских счетов о проблеме

Цена отсечения составила 93,351% от номинала, средневзвешенная цена — 93,3794% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,37% годовых, средневзвешенная доходность — 6,36% годовых.

На первом аукционе ранее в среду Минфин в полном объеме разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 35,33 миллиарда рублей. На следующем аукционе Минфин предложит инвесторам ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме 10,222 миллиарда рублей.