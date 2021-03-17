МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме 10,222 миллиарда рублей при спросе 22,405 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Продавать или покупать. Что делать с дешевеющей валютой

Цена отсечения составила 98,96% от номинала, средневзвешенная цена — 99,1347% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 2,64% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 2,62% годовых.

Ранее в среду Минфин в полном объеме разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 35,33 миллиарда рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 30 миллиардов рублей при спросе 39,42 миллиарда рублей.