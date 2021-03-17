2021-03-17T16:59:58+03:00
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2021
https://1prime.ru/finance/20210317/833254606.html
Минфин разместил на аукционе ОФЗ одного выпуска
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Минфин России на аукционе в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме 10,222... ПРАЙМ, 17.03.2021
офз, минфин, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме 10,222 миллиарда рублей при спросе 22,405 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 98,96% от номинала, средневзвешенная цена — 99,1347% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 2,64% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 2,62% годовых.
Ранее в среду Минфин в полном объеме разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 35,33 миллиарда рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 30 миллиардов рублей при спросе 39,42 миллиарда рублей.