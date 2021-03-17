МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на 60,2 миллиарда рублей на фоне обострения санкционной риторики, свидетельствуют данные министерства.
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 20 миллиардов рублей при спросе 35,33 миллиарда. Цена отсечения составила 93,123% от номинала, средневзвешенная цена — 93,2265% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,98% годовых, средневзвешенная доходность — 6,96% годовых. Минфин удовлетворил в ходе аукциона 55 заявок.
На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 30 миллиардов рублей при спросе 39,42 миллиарда. Цена отсечения составила 93,351% от номинала, средневзвешенная цена — 93,3794% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,37% годовых, средневзвешенная доходность — 6,36% годовых. Министерство удовлетворило в ходе аукциона 12 заявок инвесторов.
На третьем аукционе Минфин разместил облигации федерального займа с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме 10,222 миллиарда рублей при спросе 22,405 миллиарда. Цена отсечения составила 98,96% от номинала, средневзвешенная цена — 99,1347% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 2,64% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 2,62% годовых. В ходе аукциона Минфин удовлетворил 9 заявок.
Размещения ОФЗ проходили на фоне появления сообщений о возможных и новых санкциях в отношении России. Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что президент России Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Позже министерство торговли США заявило о намерении расширить экспортные ограничения в отношении России.
С начала текущей недели снижение цен ОФЗ замедлилось после существенного снижения на предыдущей неделе — рост средневзвешенной доходности в среднем по рынку ОФЗ составил 4 базисных пункта против 14 базисных пунктов на предыдущей короткой рабочей неделе, при этом максимальное повышение в пределах 9-13 базисных пунктов показали выпуски со сроком обращения 1-2,5 года, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
"Не исключаем, что рынок взял паузу перед предстоящим в пятницу заседанием Банка России по вопросам ДКП. Мы ожидаем сохранение ключевой ставки на прежнем уровне, но в условиях роста неопределенности относительно сроков начала и темпов возврата ее к нейтральному уровню чрезвычайно важной будет риторика заявления регулятора и выступления его главы. На этом фоне возвращение после почти двухмесячного перерыва к ограниченному предложению ОФЗ с постоянным купонным доходом на первичных аукционах выглядело целесообразным", — отметил он.
По его словам, суммарные объемы спроса по итогам трех аукционов составили порядка 97,155 миллиарда рублей, что на 13% выше аналогичных показателей предыдущего аукционного дня, а суммарный объем размещения составил 60,2 миллиарда рублей, превысив на 39% показатель прошлой недели и став третьим результатом с начала текущего года. Всего с начала года Минфин РФ разместил гособлигации на 419,4 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/finance/20210317/833255821.html