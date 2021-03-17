МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на 60,2 миллиарда рублей на фоне обострения санкционной риторики, свидетельствуют данные министерства. Минфин разработал тактику действий при новых санкциях на госдолг

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 20 миллиардов рублей при спросе 35,33 миллиарда. Цена отсечения составила 93,123% от номинала, средневзвешенная цена — 93,2265% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,98% годовых, средневзвешенная доходность — 6,96% годовых. Минфин удовлетворил в ходе аукциона 55 заявок.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 30 миллиардов рублей при спросе 39,42 миллиарда. Цена отсечения составила 93,351% от номинала, средневзвешенная цена — 93,3794% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,37% годовых, средневзвешенная доходность — 6,36% годовых. Министерство удовлетворило в ходе аукциона 12 заявок инвесторов.

На третьем аукционе Минфин разместил облигации федерального займа с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме 10,222 миллиарда рублей при спросе 22,405 миллиарда. Цена отсечения составила 98,96% от номинала, средневзвешенная цена — 99,1347% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 2,64% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 2,62% годовых. В ходе аукциона Минфин удовлетворил 9 заявок.

Размещения ОФЗ проходили на фоне появления сообщений о возможных и новых санкциях в отношении России. Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что президент России Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Позже министерство торговли США заявило о намерении расширить экспортные ограничения в отношении России.

С начала текущей недели снижение цен ОФЗ замедлилось после существенного снижения на предыдущей неделе — рост средневзвешенной доходности в среднем по рынку ОФЗ составил 4 базисных пункта против 14 базисных пунктов на предыдущей короткой рабочей неделе, при этом максимальное повышение в пределах 9-13 базисных пунктов показали выпуски со сроком обращения 1-2,5 года, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. Продавать или покупать. Что делать с дешевеющей валютой

"Не исключаем, что рынок взял паузу перед предстоящим в пятницу заседанием Банка России по вопросам ДКП. Мы ожидаем сохранение ключевой ставки на прежнем уровне, но в условиях роста неопределенности относительно сроков начала и темпов возврата ее к нейтральному уровню чрезвычайно важной будет риторика заявления регулятора и выступления его главы. На этом фоне возвращение после почти двухмесячного перерыва к ограниченному предложению ОФЗ с постоянным купонным доходом на первичных аукционах выглядело целесообразным", — отметил он.

По его словам, суммарные объемы спроса по итогам трех аукционов составили порядка 97,155 миллиарда рублей, что на 13% выше аналогичных показателей предыдущего аукционного дня, а суммарный объем размещения составил 60,2 миллиарда рублей, превысив на 39% показатель прошлой недели и став третьим результатом с начала текущего года. Всего с начала года Минфин РФ разместил гособлигации на 419,4 миллиарда рублей.