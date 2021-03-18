МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 5 по 12 марта незначительно увеличились и составили 580,4 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. Банк России купил на внутреннем рынке валюту на 6,7 миллиарда рублей

"Величина международных резервов Российской Федерации за неделю изменилась незначительно и на 12 марта составила 580,4 миллиарда долларов", — говорится в сообщении регулятора. На 5 марта резервы составляли 580,1 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.