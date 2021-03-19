МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 12 марта составил 13,854 триллиона рублей против 13,828 триллиона на 5 марта, сообщил Банк России. Центробанк купил на внутреннем рынке валюту на 6,8 миллиарда рублей

Таким образом, денежная база за этот период выросла на 26,1 миллиарда рублей, или на 0,19%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.