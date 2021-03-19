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2021
https://1prime.ru/finance/20210319/833272445.html
Денежная база России в узком определении незначительно выросла за неделю
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Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 12 марта составил 13,854 триллиона рублей против 13,828 триллиона на 5 марта, сообщил Банк России. Таким образом,... ПРАЙМ, 19.03.2021
денежная база, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 12 марта составил 13,854 триллиона рублей против 13,828 триллиона на 5 марта, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период выросла на 26,1 миллиарда рублей, или на 0,19%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.