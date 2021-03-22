МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Росфинмониторинг совместно с членами Совета комплаенс в прошлом 2020 году выявил новую схему обналичивания денег в России.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы, обналичивание проводят через продажу неинкассированной выручки.

Поясняется, что по такой схеме работали фиктивные фирмы: они перечисляли налоговые либо таможенные платежи за реальные компании. За это они получали наличные деньги.

Как отмечает Росфинмониторинг, за прошлый год было выявлено участие в этой схеме предприятий общепита и торговли.

В бюллетене говорится о том, что чаще всего таким способом обнала пользуются компании с большим оборотом наличных:

торговые сети,



автосалоны,

оптово-розничные рынки.

Как пояснил газете представитель службы, эта схема не получила широкого распространения. Данные о такого рода операциях были оперативно доведены до банков, которые, в свою очередь, в большинстве случаев отказывали в обслуживании участникам таких схем.

"Уже в первом квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций",- отметил источник.