МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные наличные — так называемая "теневая инкассация" — была выявлена в России в 2020 году и находится в зоне внимания контролирующих органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга.

"Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные наличные была выявлена в 2020 году совместно Росфинмониторингом и членами Совета комплаенс — консультативного органа при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря оперативному доведению информации о рисках, банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого набора превентивных мер. Нефтяной рынок готовит "весенний сюрприз"

"Поэтому схема не получила широкого распространения. В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в первом квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций", — добавляется в сообщении.

В пресс-службе указали, что правонарушения в кредитно-финансовой и бюджетной сферах находятся в постоянном фокусе внимания Росфинмониторинга, Банка России, Федеральной налоговой службы и иных заинтересованных ведомств.

"По выявляемым фактам организации схем так называемой "теневой инкассации" Росфинмониторингом проводятся проверочные мероприятия и последующее взаимодействие с налоговыми и правоохранительными органами. Конечным результатом межведомственного взаимодействия является пресечение деятельности так называемых "теневых площадок", доначисление налогов по результатам проверок и другое", — заключили в ведомстве.