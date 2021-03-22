2021-03-22T14:02:00+03:00
2021-03-22T14:03:47+03:00
2021-03-22T14:02:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210322/833292670.html
Deutsche Bank дал прогноз по будущему криптовалют
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Deutsche Bank сомневается, что у криптовалют в обозримом будущем есть шансы стать широко распространённым средством платежа, говорится в аналитической записке банка, которая... ПРАЙМ, 22.03.2021
криптовалюта, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
https://1prime.ru/images/83232/29/832322901.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83232/29/832322901.jpg
https://1prime.ru/images/83232/28/832322898.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83232/28/832322898.jpg
https://1prime.ru/images/83232/28/832322894.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83232/28/832322894.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210322/833292354.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Deutsche Bank сомневается, что у криптовалют в обозримом будущем есть шансы стать широко распространённым средством платежа, говорится в аналитической записке банка, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
"В среднесрочной и долгосрочной перспективе… вероятно, что будет не много возможностей для использования криптовалют в качестве широко распространённого средства платежа. Правовое поле цифровых валют центральных банков и будущих проектов, таких как Libra и Diem от Facebook, до сих пор не определено", — сказано в документе.
Отдельно аналитики остановились на вопросе стоимости биткоина. Они верят, что он продолжит существовать, а его стоимость останется волатильной и будет зависеть от ожиданий тех, кто с ним работает.
"Иногда это называют "эффектом феи Динь-Динь" по имени персонажа из истории о Питере Пэне. Чем больше людей верят в конкретную идею, тем вероятнее, что это действительно произойдет", — поясняют авторы документа.