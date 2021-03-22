МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Deutsche Bank сомневается, что у криптовалют в обозримом будущем есть шансы стать широко распространённым средством платежа, говорится в аналитической записке банка, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

"В среднесрочной и долгосрочной перспективе… вероятно, что будет не много возможностей для использования криптовалют в качестве широко распространённого средства платежа. Правовое поле цифровых валют центральных банков и будущих проектов, таких как Libra и Diem от Facebook, до сих пор не определено", — сказано в документе. Нефть продолжает дешеветь на опасениях за спрос в Европе

Отдельно аналитики остановились на вопросе стоимости биткоина. Они верят, что он продолжит существовать, а его стоимость останется волатильной и будет зависеть от ожиданий тех, кто с ним работает.

"Иногда это называют "эффектом феи Динь-Динь" по имени персонажа из истории о Питере Пэне. Чем больше людей верят в конкретную идею, тем вероятнее, что это действительно произойдет", — поясняют авторы документа.