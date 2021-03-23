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https://1prime.ru/finance/20210323/833303981.html
Квадрига Аполлона Большого театра исчезнет с новой 100-рублевой купюры
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Квадрига Аполлона на фронтоне Большого театра исчезнет с лицевой стороны новой 100-рублевой купюры, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Квадриги Аполлона на... ПРАЙМ, 23.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Квадрига Аполлона на фронтоне Большого театра исчезнет с лицевой стороны новой 100-рублевой купюры, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Квадриги Аполлона на лицевой стороне новой 100-рублевой купюры не будет", — заявил собеседник агентства.
К 2025 году планируется модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на деньгах достопримечательности всех федеральных округов. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.
Позднее зампред регулятора Михаил Алексеев сообщил, что ЦБ уже утвердил эскиз новой банкноты в 100 рублей с такими символами Москвы, как Красная площадь, "Зарядье", Шуховская башня, главное здание МГУ.