МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Квадрига Аполлона на фронтоне Большого театра исчезнет с лицевой стороны новой 100-рублевой купюры, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Квадриги Аполлона на лицевой стороне новой 100-рублевой купюры не будет", — заявил собеседник агентства. Банк России дал прогноз по спросу на наличные в 2021 году

К 2025 году планируется модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на деньгах достопримечательности всех федеральных округов. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

Позднее зампред регулятора Михаил Алексеев сообщил, что ЦБ уже утвердил эскиз новой банкноты в 100 рублей с такими символами Москвы, как Красная площадь, "Зарядье", Шуховская башня, главное здание МГУ.