МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) с индексируемым номиналом серии 26233 с погашением в июле 2035 года в объеме 154,091 миллиарда рублей при спросе 216,641 миллиарда, говорится в сообщении министерства. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

Цена отсечения составила 90,711% от номинала, средневзвешенная цена — 90,8989% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,27% годовых, средневзвешенная доходность — 7,25% годовых.

Позднее в среду Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в этом выпуске. Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Минфин России 24 марта не проводил аукционы по размещению облигаций федерального займа, объяснив свое решение возросшей волатильностью на финансовых рынках. До этого последний раз министерство приостанавливало проведение традиционных аукционов ОФЗ в августе прошлого года.

Всего с начала года Минфин РФ разместил гособлигации на 419,4 миллиарда рублей при плане на первый квартал в 1 триллион рублей.