2021-03-31T16:58:05+03:00
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2021
https://1prime.ru/finance/20210331/833362889.html
Минфин разместил на аукционе ОФЗ одного выпуска
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Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ-ПД) серии 26236 с погашением в мае 2028 года в объеме 200,9 миллиарда рублей при спросе 243,653 миллиарда,... ПРАЙМ, 31.03.2021
минфин рф, офз, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ-ПД) серии 26236 с погашением в мае 2028 года в объеме 200,9 миллиарда рублей при спросе 243,653 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 93,079% от номинала, средневзвешенная цена — 93,1625% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,06% годовых, средневзвешенная доходность — 7,05% годовых.
Минфин России 24 марта не проводил аукционы по размещению облигаций федерального займа, объяснив свое решение возросшей волатильностью на финансовых рынках. До этого последний раз министерство приостанавливало проведение традиционных аукционов ОФЗ в августе прошлого года.