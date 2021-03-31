МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ-ПД) серии 26236 с погашением в мае 2028 года в объеме 200,9 миллиарда рублей при спросе 243,653 миллиарда, говорится в сообщении министерства. В России изменятся правила выплат максимальных пособий по безработице

Цена отсечения составила 93,079% от номинала, средневзвешенная цена — 93,1625% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,06% годовых, средневзвешенная доходность — 7,05% годовых.

Минфин России 24 марта не проводил аукционы по размещению облигаций федерального займа, объяснив свое решение возросшей волатильностью на финансовых рынках. До этого последний раз министерство приостанавливало проведение традиционных аукционов ОФЗ в августе прошлого года.