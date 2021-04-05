МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал об арестах и уголовных делах против сотрудников Росгвардии и других силовых ведомств по итогам проверок аудиторов. Кудрин объяснил непубличность обсуждаемых мер против бедности

"Среди тех, кто знает, проверки в Росгвардии, наши проверки – это те уголовные дела и аресты, которое прошли. ФСИН — тоже наши проверки. И другие есть силовые структуры, где тоже проходят наши проверки. Мы не всегда это афишируем, потому что это идет ДСП обычно, закрытый вариант", — рассказал Кудрин, представляя отчет о работе контрольного ведомства за 2020 год на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.

На проверки силовых структур, по его словам, пришлось около 25% контрольных мероприятий Счётной палаты в прошлом году.

"Это проверки госзакупок в этих сферах, это проверка других направлений, хозяйственной деятельности. Например, проверили объекты образования МВД, Минобороны и МЧС, установили недостатки, уголовные дела – все в обычном порядке", — пояснил Кудрин.

"Так получилось, что у нас вообще-то нарушения по силовым структурам примерно одинаковы: 200-300 миллиардов в год мы выявляем. Часть — это чисто бухгалтерский учет, часть это закупки, часть есть и хищения, уголовные (дела – ред.)", — добавил он.