МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Снижение просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле в феврале произошло за счет сокращения на 41 миллиард рублей задолженности по кредитам, предоставленным Газпромбанком негосударственным коммерческим организациям в рублях, проанализировал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Ранее в информационно-аналитическом материале Банка России о развитии банковского сектора в феврале сообщалось, что "просроченная задолженность в корпоративном кредитном портфеле несколько снизилась — на 37,7 миллиарда рублей (-1,2%) — за счет списания крупной задолженности одного юридического лица". Швейцарский Credit Suisse потерял почти пять миллиардов долларов

"Это снижение произошло исключительно за счет сокращения на 41 миллиард рублей просроченной задолженности по кредитам, предоставленным Газпромбанком негосударственным коммерческим организациям в рублях", — отметил Осадчий.

По данным аналитика, просроченная задолженность в кредитном портфеле Газпромбанка образовалась в декабре 2020 года, тогда она выросла на 38 миллиардов рублей за счет предоставления кредитов негосударственным коммерческим организациям в рублях.

"Большее снижение просроченной задолженности по кредитам, предоставленным негосударственным коммерческим организациям в рублях, за всю историю банковского сектора продемонстрировал только Сбербанк (минус 61,6 миллиарда рублей за декабрь 2016 года)", — заключил эксперт.