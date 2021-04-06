МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Снижение просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле в феврале произошло за счет сокращения на 41 миллиард рублей задолженности по кредитам, предоставленным Газпромбанком негосударственным коммерческим организациям в рублях, проанализировал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Ранее в информационно-аналитическом материале Банка России о развитии банковского сектора в феврале сообщалось, что "просроченная задолженность в корпоративном кредитном портфеле несколько снизилась — на 37,7 миллиарда рублей (-1,2%) — за счет списания крупной задолженности одного юридического лица".
"Это снижение произошло исключительно за счет сокращения на 41 миллиард рублей просроченной задолженности по кредитам, предоставленным Газпромбанком негосударственным коммерческим организациям в рублях", — отметил Осадчий.
По данным аналитика, просроченная задолженность в кредитном портфеле Газпромбанка образовалась в декабре 2020 года, тогда она выросла на 38 миллиардов рублей за счет предоставления кредитов негосударственным коммерческим организациям в рублях.
"Большее снижение просроченной задолженности по кредитам, предоставленным негосударственным коммерческим организациям в рублях, за всю историю банковского сектора продемонстрировал только Сбербанк (минус 61,6 миллиарда рублей за декабрь 2016 года)", — заключил эксперт.
https://1prime.ru/finance/20210406/833398923.html