МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 26 марта по 2 апреля снизились на 0,5% и составили 574,8 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. Реальный эффективный курс рубля в первом квартале вырос

"Международные резервы по состоянию на 2 апреля составили 574,8 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 2,9 миллиарда долларов, или на 0,5%, в результате отрицательной курсовой переоценки и снижения цен на золото", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года.