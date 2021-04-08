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2021
https://1prime.ru/finance/20210408/833419946.html
Международные резервы России за неделю снизились
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Международные резервы РФ с 26 марта по 2 апреля снизились на 0,5% и составили 574,8 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. "Международные резервы по состоянию на 2 апреля... ПРАЙМ, 08.04.2021
международные резервы рф, цб рф, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 26 марта по 2 апреля снизились на 0,5% и составили 574,8 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.
"Международные резервы по состоянию на 2 апреля составили 574,8 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 2,9 миллиарда долларов, или на 0,5%, в результате отрицательной курсовой переоценки и снижения цен на золото", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года.