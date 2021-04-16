МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Эдвард Сноуден выставил на продажу невзаимозаменяемый токен (NFT) в виде собственного оцифрованного портрета, составленного из текста решения суда о том, что слежка Агентства национальной безопасности США была незаконной, сейчас лот оценивается уже в почти пять миллионов долларов. Финансист назвал три причины снижения курса биткоина

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.

Лот в виде токена "Оставайся свободным" (Stay Free) был выставлен на продажу вечером 15 апреля на платформе Foundation. По состоянию на 23.10 пятницы мск лот оценивался в 4,9 миллиона долларов.

Сам Сноуден заявил, что вырученные деньги пойдут НКО Freedom of the Press Foundation "для поддержки журналистов и осведомителей".

В сентябре прошлого года апелляционный суд в США заявил, что раскрытая Эдвардом Сноуденом программа массового сбора метаданных о телефонных звонках была незаконной. Суд заявил, что массовый сбор данных о звонках под предлогом борьбы с иностранным терроризмом "мог нарушить Четвертую поправку к Конституции США". Эта поправка запрещает необоснованные обыски и задержания и требует, чтобы ордеры на обыск выдавались судом при наличии достаточных оснований.

Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России.

В ноябре 2020 года адвокат, представляющий интересы Сноудена в РФ, Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.