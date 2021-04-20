МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ упростило доступ к рефинансированию ипотеки для получателей материнского капитала, сообщила пресс-служба кабмина. Российские банки готовы расширить льготную ипотеку для семей с детьми

"Семьям с детьми станет проще рефинансировать ипотечные кредиты, взятые с помощью материнского капитала. Необходимые для этого изменения внесены в правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении.

Изменения, в частности, коснулись порядка оформления права собственности на жилье, купленное за счет ипотечного кредита. Ранее в течение шести месяцев после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик должен был оформить долю в квартире на детей. Таким образом, рефинансирующий банк получал в залог квартиру, собственниками которой в том числе являлись несовершеннолетние. Если заемщик переставал выплачивать кредит, банку было сложно обратить взыскание на заложенную недвижимость.

"Из-за таких рисков многие банки неохотно соглашались на рефинансирование ипотеки с маткапиталом, а граждане с большим трудом могли переоформить кредит под более низкий процент", — поясняет правительство.

Теперь эти сложности урегулированы: семьи смогут оформлять квартиру на детей после полного погашения кредита у банка, рефинансировавшего ипотеку. Это обеспечит получателям маткапитала доступ к рефинансированию наравне с другими ипотечными заемщиками.