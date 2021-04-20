МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" запустил первый в России сервис по оплате покупок в интернет-магазине долями: товар можно оплачивать без переплаты частями, при этом продавцы сразу получают полную стоимость покупки на счет, говорится в сообщении банка. Российские банки в апреле снижали кредитные ставки и повышали депозитные

"Тинькофф" запустил первый в России BNPL-сервис (buy-now-pay-later) – "Долями". Это новый способ оплаты покупок в интернет-магазинах, который совмещает в себе преимущества интернет-эквайринга и программ рассрочки. Покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки на счет, без комиссий и длительных ожиданий", — сообщили в кредитной организации.

Уточняется, что сервис позволяет разделить стоимость покупки на четыре равные части: чтобы получить заказ, достаточно оплатить только 25% от его цены, остальные три четверти будут списываться с карты покупателя каждые две недели до полной оплаты.

Также в сообщении отмечается, что оплачивать покупки долями можно картами любых банков, а также Apple Pay и Google Pay.

"Долями" – это win-win сервис. Покупатели могут получить то, что им нужно, максимально просто, быстро и без переплат. Для интернет-магазинов это прекрасная возможность повысить продажи, увеличить средний чек, привлечь новых пользователей без лишних затрат", — пояснил председатель правления "Тинькофф" Станислав Близнюк.