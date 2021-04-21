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2021
https://1prime.ru/finance/20210421/833508749.html
Росстат рассказал о переносе публикации данных о доходах перед посланием
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В ведомстве объяснили, что данные о некоторых компонентах реальных располагаемых доходов населения необходимо уточнить, поэтому они будут опубликованы в конце месяца, после... ПРАЙМ, 21.04.2021
росстат, новости, финансы, общество , право
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. В ведомстве объяснили, что данные о некоторых компонентах реальных располагаемых доходов населения необходимо уточнить, поэтому они будут опубликованы в конце месяца, после послания президента Федеральному собранию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова представителя Росстата.
Накануне обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию Росстат не стал публиковать данные о реальных доходах россиян в первом квартале 2021 года. Обычно в докладах ведомства "Социально-экономическое положение России" содержались данные и о доходах населения. Однако 20 апреля их там не оказалось. Первым на это обратил внимание Forbes.
Представитель Росстата рассказал РБК, что "публикация данных о доходах в первом квартале 2021 года будет осуществлена в полной версии доклада "Социально-экономическое положение России" 29 апреля".