МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. В ведомстве объяснили, что данные о некоторых компонентах реальных располагаемых доходов населения необходимо уточнить, поэтому они будут опубликованы в конце месяца, после послания президента Федеральному собранию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова представителя Росстата.

Накануне обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию Росстат не стал публиковать данные о реальных доходах россиян в первом квартале 2021 года. Обычно в докладах ведомства "Социально-экономическое положение России" содержались данные и о доходах населения. Однако 20 апреля их там не оказалось. Первым на это обратил внимание Forbes.

Представитель Росстата рассказал РБК, что "публикация данных о доходах в первом квартале 2021 года будет осуществлена в полной версии доклада "Социально-экономическое положение России" 29 апреля".