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2021
https://1prime.ru/finance/20210421/833512525.html
Минфин разместил ОФЗ в полном объеме
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Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил предложенные облигации федерального займа с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года на 20... ПРАЙМ, 21.04.2021
аукцион офз, минфин рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил предложенные облигации федерального займа с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года на 20 миллиардов рублей при спросе 83,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 93,11% от номинала, средневзвешенная цена — 93,11% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,07% годовых, средневзвешенная доходность — 7,07% годовых.
Позднее в среду Минфин предложит инвесторам ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме 10,3 миллиарда рублей.