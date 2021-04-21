МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил предложенные облигации федерального займа с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года на 20 миллиардов рублей при спросе 83,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. Путин дал поручения по сдерживанию инфляции вблизи 4%

Цена отсечения составила 93,11% от номинала, средневзвешенная цена — 93,11% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,07% годовых, средневзвешенная доходность — 7,07% годовых.

Позднее в среду Минфин предложит инвесторам ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме 10,3 миллиарда рублей.