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Выручка Huawei в первом квартале снизилась на 16,5%
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Выручка китайской телекоммуникационной Huawei в первом квартале сократилась в годовом выражении на 16,5%, до 152,2 миллиарда юаней (23,5 миллиарда долларов), говорится в сообщении... ПРАЙМ, 28.04.2021
отчетность, выручка, huawei, новости, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Выручка китайской телекоммуникационной Huawei в первом квартале сократилась в годовом выражении на 16,5%, до 152,2 миллиарда юаней (23,5 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.
При этом рентабельность по чистой прибыли за указанный период составила 11,1%, что на 3,8 процентного пункта выше, чем за январь-март 2020 года. Huawei не раскрыла данных о чистой прибыли за минувший квартал.
Компания отмечает, что ее бизнес телекоммуникационных сетей продолжал стабильно расти, в то время как выручка потребительского сектора компании снизилась, отчасти в результате продажи бренда Honor в ноябре 2020 года.
"Текущий 2021 год будет для нас еще одним сложным годом, но это также год, когда наша будущая стратегия развития начнет обретать форму", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров Эрика Сюй (Eric Xu).
Huawei — один из крупнейших в мире производителей телеком-оборудования. В частности, Huawei — один из лидеров на российском рынке пользовательских устройств.