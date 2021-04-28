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2021
https://1prime.ru/finance/20210428/833562431.html
Минфин разместил ОФЗ одного выпуска на 21 миллиард рублей
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Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года в объеме 20,998 миллиарда... ПРАЙМ, 28.04.2021
аукцион офз, минфин рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года в объеме 20,998 миллиарда рублей при лимите 25 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 91,0579% от номинала, средневзвешенная цена — 91,2692% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,23% годовых, средневзвешенная доходность — 7,21% годовых. Спрос – 24,553 миллиарда рублей.
Позднее в среду Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме 25 миллиардов рублей.