МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года в объеме 20,998 миллиарда рублей при лимите 25 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Минфин задействует свободные остатки бюджета для поддержки регионов

Цена отсечения составила 91,0579% от номинала, средневзвешенная цена — 91,2692% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,23% годовых, средневзвешенная доходность — 7,21% годовых. Спрос – 24,553 миллиарда рублей.

Позднее в среду Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме 25 миллиардов рублей.