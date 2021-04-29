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2021
https://1prime.ru/finance/20210429/833568441.html
Чистая прибыль Samsung в первом квартале выросла в 1,5 раза
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Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в первом квартале 2021 года выросла почти в 1,5 раза по сравнению с первым кварталом предыдущего года и... ПРАЙМ, 29.04.2021
отчетность, чистая прибыль, samsung, новости, технологии, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в первом квартале 2021 года выросла почти в 1,5 раза по сравнению с первым кварталом предыдущего года и составила 7,14 триллиона вон (6,4 миллиарда долларов), следует из сообщения компании.
Выручка за отчетный период выросла на 18,2%, до 65,39 триллиона вон (58,7 миллиарда долларов), а операционная прибыль составила 9,38 триллиона вон (8,4 миллиарда долларов), что практически в 1,5 раза выше показателя первого квартала 2020 года.
Компания объясняет рост операционной прибыли сильными продажами смартфонов и бытовой техники, что было скомпенсировано снижением прибыли от полупроводников и дисплеев.
Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.