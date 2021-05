МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Сотни вакансий для начинающих специалистов были открыты ведущими инвестиционными банками на фоне роста инвестиционной активности и связанного с ним эмоционального выгорания сотрудников, сообщает информационное агентство Bloomberg.

«Мы не видели такого уровня спроса на инвестиционных банкиров с 2008 года. Людей привлекают, потому что нужно подготовить презентации проектов, нужно работать над сделками, а в банках просто нет персонала, который мог бы это сделать», — комментирует Энтони Кейзнер из рекрутингового агентства Odyssey Search Partners.

В компании, ссылаясь на данные LinkedIn, сообщают, что в Нью-Йорке открыты уже 1342 вакансии для инвестиционных аналитиков, в Лондоне и Гонконге таких вакансий 1214 и 588 соответственно.

HSBC Holdings Plc был последним крупным банком недели, пообещавшим нанять группу молодых специалистов, чтобы освободить руки аналитиков и партнеров, перегруженных взрывной частотой инвестиционных сделок. Ранее о намерениях найма начинающих сотрудников сообщили Goldman Sachs Group Inc и Jefferies Financial Group Inc, а в JPMorgan Chase & Co на прошлой неделе объявили о планах набрать почти 200 младших банкиров.

«Наряду с повышенным вниманием к найму, банки отчаянно пытаются удержать работников, которые у них уже есть», — сообщают в агентстве. Так, HSBC увеличивает фиксированную плату для молодых дилеров, в Credit Suisse и Wells Fargo предоставляют единовременные бонусы в размере $20 тыс., а Houlihan Lokey предлагает сотрудникам оплачиваемый отпуск.

Причиной возросших кадровых опасений является всплеск инвестиционной активности и, как следствие, объемов работы, в некоторых случаях доводивший работников до суицида.

Если в доковидных реалиях напряженные периоды работы сотрудники инвестиционных банков разделяли с коллегами в офисе, то изоляция во время пандемии заставила их встречать трудности с компьютером один на один.

Ранее газета The New York Post рассказала о попавшей в сеть презентации, в которой младшие аналитики Goldman Sachs поделились, что «считают себя жертвами жестокого обращения на рабочем месте», они вынуждены работать по 100 часов в неделю и тратить только 5 часов в сутки на сон. Спустя несколько дней генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон, обращаясь к сотрудникам, признал, что пандемия действительно заставила банкиров работать на пределе возможностей. Он пообещал усилить контроль за соблюдением «правила субботы», в соответствии с которым работа запрещена с девяти вечера пятницы до девяти утра воскресенья, и добавил, что компания наймет больше младших специалистов для разгрузки некоторых подразделений.