МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину до 10 июня представить в кабмин подходы к созданию целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.

"До 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить в правительство подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми. Отдельные поручения Михаила Мишустина касаются выплат, анонсированных президентом", — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.