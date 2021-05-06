МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 11 мая по 4 июня 2021 года составит 123,7 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 6,5 миллиарда рублей, сообщил Минфин РФ. Минфин изучит долги регионов по коммерческим кредитам

В период с 7 апреля по 7 мая объем покупки валюты по бюджетному правилу предполагался на уровне 185,7 миллиарда рублей, по 8,4 миллиарда рублей в день.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в мае 2021 года в размере +176,5 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2021 года составило —52,8 млрд руб", — говорится в сообщении.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составит 123,7 миллиарда рублей. "Операции будут проводиться в период с 11 мая 2021 года по 4 июня 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,5 млрд руб", — сообщает министерство. Минфин представит меры по финансовой устойчивости региональных бюджетов

Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в ЦБ для последующего перечисления в ФНБ. Когда цена нефти ниже установленного правилом уровня (в 2021 году это 43,3 доллара за баррель), валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета.

В текущем году, как и в прошлом, Минфин исходит из прогнозного уровня добычи нефти, который не учитывает сокращение в рамках сделки ОПЕК+, поэтому фактическая цена отсечения для пополнения ФНБ будет выше 43,3 доллара. Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет ЦБ.