МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Самая низкая средняя стоимость обслуживания ипотеки в январе-марте текущего года зафиксирована на Чукотке, в Приморском крае и Магаданской области, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Сбербанк рекордно нарастил выдачу ипотеки

Так, на Чукотке средняя ставка по жилищным кредитам в первом квартале составила 5,6%, в Приморском крае — 5,8%, Магаданской области — 6,18%. На четвертом месте расположилась Якутия со ставкой в 6,36%, пятерку замыкает — Амурская область со ставкой в 6,39%.

Все вышеуказанные регионы относятся к Дальневосточному федеральному округу, где действует программа льготной ипотеки под 2%. Если исключить регионы Дальнего Востока, то самые дешевые кредиты на покупку жилья в январе-марте могли взять жители Кабардино-Балкарской республики (6,56%), Карачаево-Черкесской республики (6,59%) и Адыгеи (6,71%).

В то же время самая дорогая ипотека в первом квартале по-прежнему была в Чечне — средняя ставка там составила 7,85%. На втором месте находится Севастополь (7,76%), на третьем расположилась Тыва (7,71%). В пятерку регионов с самой недоступной ипотекой также входят Крым (7,61%) и Ингушетия (7,62%).

Банк России в конце апреля сообщил, что в марте российские кредитные организации резко нарастили ипотечное кредитование — число выданных кредитов подскочило на 22,9%, до 178,1 тысячи, а их объем вырос на 24,2%, до 0,5 триллиона рублей. Средняя же ставка по жилищным кредитам в марте составила 7,23% после 7,26% месяцем ранее.