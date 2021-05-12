2021-05-12T16:08:58+03:00
2021-05-12T16:08:58+03:00
2021-05-12T16:08:58+03:00
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https://1prime.ru/finance/20210512/833646687.html
Нерезиденты сохранили интерес к госдолгу России, несмотря на санкции США
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Интерес нерезидентов к облигациям федерального займа после введения новых санкций США сохранился, в том числе они участвуют в первичном размещении, заявил министр финансов Антон... ПРАЙМ, 12.05.2021
нерезиденты, антон силуанов, минфин рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Интерес нерезидентов к облигациям федерального займа после введения новых санкций США сохранился, в том числе они участвуют в первичном размещении, заявил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, Минфин РФ уверен, что план по займам на внешнем рынке в 2021 году будет выполнен.
"Мы видим, что интерес на рынке внутренних облигаций со стороны иностранцев у нас сохранился, несмотря на все ограничения для американских инвесторов на первичном рынке. Тем не менее, иностранные финансовые компании участвуют при первичном размещении наших облигаций. Поэтому я думаю, что интерес к еврооблигациям также будет сохранен, и мы обязательно в этом году выполним наши задания по привлечению внешнего финансирования для дефицита бюджета", — сказал он журналистам.
США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.