МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Интерес нерезидентов к облигациям федерального займа после введения новых санкций США сохранился, в том числе они участвуют в первичном размещении, заявил министр финансов Антон Силуанов. Правительство подготовило перечень проектов для финансирования из ФНБ

По его словам, Минфин РФ уверен, что план по займам на внешнем рынке в 2021 году будет выполнен.

"Мы видим, что интерес на рынке внутренних облигаций со стороны иностранцев у нас сохранился, несмотря на все ограничения для американских инвесторов на первичном рынке. Тем не менее, иностранные финансовые компании участвуют при первичном размещении наших облигаций. Поэтому я думаю, что интерес к еврооблигациям также будет сохранен, и мы обязательно в этом году выполним наши задания по привлечению внешнего финансирования для дефицита бюджета", — сказал он журналистам.

США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.