МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 12 мая был близок к нулю, против притока в 40 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Потоки средств в российские активы в исследуемую неделю были близки к нулю после 40 миллионов долларов притока на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.