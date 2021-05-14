МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ в 2021 году ожидает исторического рекорда объемов привлечения по региональным облигациям в размере почти 800 миллиардов рублей, сообщил замминистра финансов Тимур Максимов, выступая в рамках круглого стола Совета Федерации по теме "Развитие рынка субфедеральных облигаций. Платформенные решения и ESG-факторы". Мосбиржа позволит регионам размещать "зеленые" облигации

"Рынок субфедеральных ценных бумаг динамично развивается, и в 2021 году ожидается исторический рекорд объемов привлечения по региональным облигациям в размере почти 800 миллиардов рублей", — приводятся его слова в сообщении Минфина.

Максимов также сообщил, что в текущем году Минфин разработает и разместит на официальном сайте методические рекомендации для субъектов по осуществлению заимствований на финансовых рынках, которые нацелены на помощь регионам при выпуске ценных бумаг.