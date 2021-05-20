МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в первом квартале составила 1%, пенсионных резервов — 0,4%, сообщается на сайте ЦБ РФ.

"Доходность инвестирования пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в первом квартале 2021 года составила 1,0%, пенсионных резервов — 0,4%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что невысокий результат связан со снижением стоимости облигаций — основного инструмента, в который НПФ вкладывают пенсионные деньги. Так, индекс корпоративных облигаций за квартал снизился на 0,5%, государственных — на 3,3%, поясняет ЦБ.