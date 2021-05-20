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2021
https://1prime.ru/finance/20210520/833710764.html
Названа доходность пенсионных накоплений НПФ в первом квартале
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Доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в первом квартале составила 1%, пенсионных резервов — 0,4%, сообщается на сайте ЦБ РФ. "Доходность... ПРАЙМ, 20.05.2021
пенсионные накопления, доходность, нпф, цб рф, пенсии, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в первом квартале составила 1%, пенсионных резервов — 0,4%, сообщается на сайте ЦБ РФ.
"Доходность инвестирования пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в первом квартале 2021 года составила 1,0%, пенсионных резервов — 0,4%", — говорится в сообщении.
Отмечается, что невысокий результат связан со снижением стоимости облигаций — основного инструмента, в который НПФ вкладывают пенсионные деньги. Так, индекс корпоративных облигаций за квартал снизился на 0,5%, государственных — на 3,3%, поясняет ЦБ.