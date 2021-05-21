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2021
https://1prime.ru/finance/20210521/833723082.html
Совдир "Квадры" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 год
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Совет директоров энергокомпании "Квадра" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2020 года, сообщается в материалах компании. "Не выплачивать дивиденды по... ПРАЙМ, 21.05.2021
квадра, совет директоров, дивиденды, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Совет директоров энергокомпании "Квадра" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2020 года, сообщается в материалах компании.
"Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2020 отчетного года… Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 2020 отчетного года", — говорится в сообщении.
Также совет принял решение созвать годовое собрание акционеров 25 июня в заочной форме.
"Квадра" выплачивала дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2010 и 2011 годов, дивиденды по обыкновенным акциям за эти периоды не начислялись. После 2012 года компания не начисляла дивиденды ни по обыкновенным акциям, ни по префам.