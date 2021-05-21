МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Совет директоров энергокомпании "Квадра" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2020 года, сообщается в материалах компании. Акционеры "Норникеля" одобрили дивиденды за 2020 год

"Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2020 отчетного года… Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 2020 отчетного года", — говорится в сообщении.

Также совет принял решение созвать годовое собрание акционеров 25 июня в заочной форме.

"Квадра" выплачивала дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2010 и 2011 годов, дивиденды по обыкновенным акциям за эти периоды не начислялись. После 2012 года компания не начисляла дивиденды ни по обыкновенным акциям, ни по префам.