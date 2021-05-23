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2021-05-23T09:31:53+03:00
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2021
https://1prime.ru/finance/20210523/833732554.html
Эксперты посоветовали, как обезопасить свои деньги и персональные данные
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Россиянам, чтобы обезопасить свои банковские счета и персональные данные от кибермошенников, стоит проявлять осмотрительность при общении в социальных сетях, не публиковать лишнюю... ПРАЙМ, 23.05.2021
безопасность, мошенничество, деньги, персональные данные, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Россиянам, чтобы обезопасить свои банковские счета и персональные данные от кибермошенников, стоит проявлять осмотрительность при общении в социальных сетях, не публиковать лишнюю информацию о себе в интернете, использовать отдельный гаджет для управления своими финансами, посоветовали РИА Новости эксперты Россельхозбанка.
"Проявляйте осмотрительность при общении в социальных сетях, мессенджерах, на форумах, заполнении различных анкет и опросов. Не публикуйте без необходимости и не описывайте реальным или виртуальным знакомым свою должность и рабочие обязанности", — советуют эксперты.
Также не стоит открывать подозрительные письма — фишинг по-прежнему является главным каналом проникновения вредоносного кода в сеть. Флешки и диски неизвестного происхождения также стоит избегать, добавляют они.
"Не заходите на любые посторонние сайты с компьютеров, с которых вы осуществляете вход в личный кабинет банка", — рекомендуют в Россельхозбанке.
Наконец, эксперты советуют обращать внимание на поведение своих электронных устройств. Любое их необычное поведение — замедление работы, сообщения или баннеры на экране, проблемы с вводом пароля, сигналы антивируса — может свидетельствовать о хакерской атаке.