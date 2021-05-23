МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Россиянам, чтобы обезопасить свои банковские счета и персональные данные от кибермошенников, стоит проявлять осмотрительность при общении в социальных сетях, не публиковать лишнюю информацию о себе в интернете, использовать отдельный гаджет для управления своими финансами, посоветовали РИА Новости эксперты Россельхозбанка. В Банке России рассказали, как распознать ломбарды-мошенники

"Проявляйте осмотрительность при общении в социальных сетях, мессенджерах, на форумах, заполнении различных анкет и опросов. Не публикуйте без необходимости и не описывайте реальным или виртуальным знакомым свою должность и рабочие обязанности", — советуют эксперты.

Также не стоит открывать подозрительные письма — фишинг по-прежнему является главным каналом проникновения вредоносного кода в сеть. Флешки и диски неизвестного происхождения также стоит избегать, добавляют они.

"Не заходите на любые посторонние сайты с компьютеров, с которых вы осуществляете вход в личный кабинет банка", — рекомендуют в Россельхозбанке.

Наконец, эксперты советуют обращать внимание на поведение своих электронных устройств. Любое их необычное поведение — замедление работы, сообщения или баннеры на экране, проблемы с вводом пароля, сигналы антивируса — может свидетельствовать о хакерской атаке.