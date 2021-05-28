МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Карелия еще в апреле обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить в республике программу льготной ипотеки под 6,5%, сообщил РИА Новости глава республики Артур Парфенчиков. Россияне стали брать сразу несколько ипотечных кредитов в день

"В апреле правительство Карелии обратилось к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность продления действия программы льготной ипотеки на территории республики", — сказал Парфенчиков.

По его словам, программа помогла поддержать спрос на жилье и стала эффективной мерой поддержки жилищного строительства в регионе в условиях пандемии коронавируса. Продление программы, отметил глава республики, поможет улучшить жилищные условия граждан, сохранить рабочие места, поддержать все смежные отрасли экономики и в целом обеспечить рост социально-экономического развития республики.

"На обращение получен ответ министерства финансов Российской Федерации. В документе говорится о том, что сейчас проводится детальный анализ результатов программы льготной ипотеки, ее эффективности, а также влияния на доступность жилья", — отметил он.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ РФ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.