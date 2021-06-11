МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Дефицит, который может возникнуть и возникает при государственном регулировании цен, гораздо опаснее инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"На наш взгляд, дефицит гораздо опаснее инфляции. Если мы имеем инфляцию при проведении последовательной денежно-кредитной политики, политики таргетирования инфляции, то инфляция будет возвращаться к цели, как это происходило в последние пять лет", — сказала Набиуллина. Банк России предупреждает о дальнейшем повышении ставки

Но если при администрируемых ценах возникнет какая-либо нехватка продуктов, эта нехватка никуда не уйдет, так как искусственно заниженный уровень цен при административном регулировании не создает достаточных стимулов расширять производство, продолжила она.

"Конечно, это бы имело крайне негативные последствия — такое увлечение администрированием цен", — подчеркнула Набиуллина. Она напомнила про опыт последних лет Советского Союза, когда официально цены регулировались, и можно было считать, что инфляции нет, но по таким ценам было невозможно удовлетворить спрос; между тем, цены "черного рынка" — "статистики при этом не было, но люди на своем опыте видели" — росли весьма высоким темпом, и впоследствии накопленная таким образом скрытая инфляция все равно проявилась.

"Мы видим в ряде стран — хотя надо сказать, что это совсем не распространенная практика, — попытки остановить рост цен именно административным регулированием. Это ответ действительно на возросшие мировые цены на ряд видов товаров, прежде всего сырье и так далее", — сказала глава ЦБ, заметив, что такая мера возможна лишь в краткосрочном периоде, поскольку только растягивает эффект на цену во времени.

"Временное администрирование цен способно только растянуть во времени приспособление цен на отдельные товары к изменениям, которые происходят в спросе и предложении", — также сказала она. Но если продолжительное время фиксировать цены на уровне, который ниже, чем нужно для баланса спроса и предложения, то может быть и дефицит, и черный рынок — "ровно та ситуация, которая возникает в плановой экономике при регулировании цены на все продовольственные товары на государственном уровне", заметила глава ЦБ.

"Расширение сфер административного регулирования может привести к очень негативным последствиям, связанным с тем, что могут появляться и проявления дефицита, и так далее", — подчеркнула она еще раз.

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