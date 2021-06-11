МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности и возможном лишении свободы на срок до трех лет за незаконное предоставление потребительских займов и кредитов в крупных размерах для граждан, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за такое правонарушение, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ устанавливает уголовную ответственность за предоставление потребительских кредитов в крупном размере — сумме свыше 2,25 миллиона рублей, в том числе обязательства по которым обеспечены ипотекой, для лиц, не имеющих права на осуществление этой деятельности и подвергавшихся административному наказанию за подобное правонарушение, говорилось в пояснительной записке к проекту. При этом возможно лишение свободы на срок до трех лет.

За подобное преступление также предусмотрен штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов.

Законом устанавливается, что гражданин, впервые совершивший такое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если возместит причиненный ущерб и перечислит в федеральный бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба.

Предварительное расследование по таким уголовным делам будет осуществляться в форме дознания дознавателями органов внутренних дел. Уголовные дела по указанным преступлениям будут подсудны районным судам.