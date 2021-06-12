МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Почти пятая часть россиян желает отказаться от использования наличных денег, сообщил "РБК". Число граждан, использующих бесконтактную систему оплаты, за время пандемии выросло на 6%, достигнув 18% среди опрошенных. Сообщается, что основным фактором снижения популярности "налички" стали рекомендации врачей использовать безнал, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Россияне назвали необходимый для накоплений в старости доход

Однако большинство соотечественников выступили за сохранение традиционного способа расчета и не приветствуют абсолютный переход на цифровые способы оплаты, несмотря на минусы обычных денег, такие как обесценивание и подверженность естественному износу.

По итогам опроса выяснилось, что 65% граждан не готовы отказаться от бумажных денег. 17% респондентов затруднились с ответом.

Чаще всего за отказ от наличных выступают молодые люди до 24 лет. Опрос провели среди 1600 россиян из более чем 300 населенных пунктов во всех регионах страны.

В 2020 году, по результатам аналогичного опроса, 12% хотели бы перейти на безнал, 10% затруднились с ответом, а 78% оказались против отмены классического средства расчета.

Наибольшее число желающих отказаться от наличных денег было отмечено в 2014 году. Тогда доля тех, кто одобрял отказ, согласно опросам, составляла 21%.

Помимо пандемии, на рост популярности бумажных денег влияют сообщения о возможном отключении России от международной системы SWIFT.

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