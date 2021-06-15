МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 35 (2275).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5769-У от 2.04.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 29 октября 2018 года № 4952-У "О методике оценки экономического положения центрального контрагента" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63779 от 2.06.2021, вступает в силу с 1.04.2021/;

— указание № 5787-У от 28.04.2021 "Об условиях осуществления банками действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63747 от 1.06.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1112 от 9.06.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество ПАО "Энергомашбанк" (г. Санкт-Петербург)";

— приказ № ОД-1113 от 9.06.2021 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество ПАО "Энергомашбанк" (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-1115 от 9.06.2021 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 9 июня 2021 года № ОД-1113";

— приказ № ОД-1124 от 10.06.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 28 мая 2021 года № ОД-979";

— приказ № ОД-1125 от 10.06.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 26 марта 2021 года № ОД-475";

— приказ № ОД-1126 от 10.06.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 16 апреля 2021 года № ОД-690";

— приказ № ОД-1127 от 10.06.2021 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 9 апреля 2021 года № ОД-619";

— приказ № ОД-1128 от 10.06.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 4 июня 2021 года № ОД-1040";

— приказ № ОД-1131 от 10.06.2021 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании "Гелиос";

— приказ № ОД-1143 от 11.06.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 23 апреля 2021 года № ОД-743";

— информационное письмо от 10.06.2021 № ИН-06-59/38 "О приеме кредитными организациями монеты Банка России";

— информационное письмо от 10.06.2021 № ИН-015-53/39 "О мерах по поддержке страхового рынка".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.05.2021; объявления Банка России.