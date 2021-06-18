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2021-06-18T09:58:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210618/833966797.html
Российским ипотечникам отказали в счастье
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https://россиясегодня.рф
Молодым российским семьям оформление льготного ипотечного кредита не принесет счастья, пишет агентство Regnum со ссылкой на официального представителя социального проекта Humanity... ПРАЙМ, 18.06.2021
счастье, семьи, льготная ипотека, недвижимость, новости, бизнес, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Молодым российским семьям оформление льготного ипотечного кредита не принесет счастья, пишет агентство Regnum со ссылкой на официального представителя социального проекта Humanity Андрея Лободу.
Таким семьям, считает он, придется сконцентрироваться на зарабатывании денег, а не на рождении и воспитании детей.
Он пояснил, что почти четверть россиян вынужденно отказываются от излишеств в еде из-за ипотеки. 37% — находятся в режиме постоянной экономии.
"Это значит, что даже относительно льготное ипотечное кредитование не принесет счастья молодым семьям" — предупреждает он.