МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Молодым российским семьям оформление льготного ипотечного кредита не принесет счастья, пишет агентство Regnum со ссылкой на официального представителя социального проекта Humanity Андрея Лободу. В России вырос средний размер ипотечного кредита

Таким семьям, считает он, придется сконцентрироваться на зарабатывании денег, а не на рождении и воспитании детей.

Он пояснил, что почти четверть россиян вынужденно отказываются от излишеств в еде из-за ипотеки. 37% — находятся в режиме постоянной экономии.

"Это значит, что даже относительно льготное ипотечное кредитование не принесет счастья молодым семьям" — предупреждает он.